В Таганроге под эгидой следственного комитета прошла олимпиада по обществознанию и русскому языку

Лучшие участники получили дипломы и ценные призы.

В Таганроге сотрудники Следственного комитета совместно с представителями колледжа Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) организовали масштабную олимпиаду по обществознанию и русскому языку для учащихся 8-9 классов.

Более 350 школьников из 35 городских школ собрались в стенах учебного заведения, чтобы проверить свои знания. Церемонию открытия начал заместитель руководителя следственного отдела по городу Таганрог СУ СК России по Ростовской области Дмитрий Ивков.

«Олимпиада по обществознанию и русскому языку – это не просто проверка знаний, а возможность для каждого ученика раскрыть свой потенциал, проявить аналитические способности и, возможно, сделать первый шаг к осознанному выбору будущей профессии», — отметил он.

Представители администрации колледжа также пожелали ребятам успехов, подчеркнув ценность сотрудничества между образовательными учреждениями и правоохранительными органами в воспитании молодежи.

По результатам выполненных заданий лучшие школьники получили дипломы и ценные призы. В работе жюри, оценивавшего работы, участвовали как сотрудники следственного комитета, так и преподаватели колледжа. Данное мероприятие направлено на повышение правовой культуры подростков, популяризацию научных знаний и помощь в профессиональном самоопределении.

Фото: ТГ-канал следкома РО