Проверка выявила нарушения в содержании автомобильного путепровода в Таганроге

В Таганроге транспортная прокуратура выявила серьезные нарушения в содержании одного из автомобильных путепроводов, что создавало угрозу безопасности движения.

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте специалисты обнаружили разрушение бетонных конструкций с коррозией арматуры, а также многочисленные сколы в пролетах моста, пересекающего инфраструктуру ОАО «Российские железные дороги».

Эти дефекты представляли опасность для автомобильного, и железнодорожного транспорта. По результатам проверки прокурор направил представление руководителю МКУ «Благоустройство» города Таганрога.

«Представление было удовлетворено, и в настоящее время организовано проведение необходимых ремонтных работ для устранения выявленных недостатков», — пишет источник.

Фото: telegram-канал Южной транспортной прокуратуры