Главная » Благоустройство

Проверка выявила нарушения в содержании автомобильного путепровода в Таганроге

На чтение 1 мин Просмотров 101 Опубликовано

В Таганроге транспортная прокуратура выявила серьезные нарушения в содержании одного из автомобильных путепроводов, что создавало угрозу безопасности движения.

Благоустройство

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте специалисты обнаружили разрушение бетонных конструкций с коррозией арматуры, а также многочисленные сколы в пролетах моста, пересекающего инфраструктуру ОАО «Российские железные дороги».

Эти дефекты представляли опасность для автомобильного, и железнодорожного транспорта. По результатам проверки прокурор направил представление руководителю МКУ «Благоустройство» города Таганрога.

«Представление было удовлетворено, и в настоящее время организовано проведение необходимых ремонтных работ для устранения выявленных недостатков», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что 34-летнего таганрожца насмерть сбила электричка на перегоне Морская — Таганрог.

Фото: telegram-канал Южной транспортной прокуратуры

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Бакинский мост новости прокуратура Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru