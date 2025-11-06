Провалы на Пушкинской набережной Таганрога стали темой для обсуждения в Сети

В региональных СМИ и пабликах Таганрога обсуждается ситуация с провалами на Пушкинской набережной — излюбленном месте отдыха таганрожцев и гостей города.

Очевидцы пишут, что часть набережной практически полностью размыло водой, ограждение держится на нескольких бетонных опорах. Провалы встречаются на значительной территории. Опасные участки огорожены. Однако вид проваливающейся набережной удручает отдыхающих даже несмотря на проведенные работы по благоустройству центральной части.

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

«В 2024 году разработана проектно-сметная документация на реконструкцию сооружений берегоукрепления территории Пушкинской набережной. Получено положительное заключение госэкспертизы и экологической экспертизы. В настоящее время администрацией Таганрога совместно с профильными министерствами правительства Ростовской области определяется источник финансирования на данный вид работ», — говорится в комментарии.

Фото из архива «Таганрогской правды»