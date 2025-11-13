Главная » Город

Прокуратура Таганрога контролирует устранение нарушений на Михайловском переезде

На чтение 1 мин Просмотров 87 Опубликовано

Таганрогская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в части содержания железнодорожных переездов.

Город

В ходе проверки установлено, что на ж\д переезде «Михайловский» в нарушение требований условий эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденных приказом Минтранса России от 05.10.2022 № 402, не обустроена горизонтальная площадка автомобильной дороги в продольном профиле. Такое нарушение создает предпосылки возникновения ДТП, негативно влияет на безопасность движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

«Начальнику Ростовской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры — структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры, филиала ОАО «РЖД», внесено представление. Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ», — сообщает надзорное ведомство.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ж\д переезд Михайловский переезд нарушения прокуратура Таганрога
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru