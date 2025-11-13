Прокуратура Таганрога контролирует устранение нарушений на Михайловском переезде

Таганрогская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в части содержания железнодорожных переездов.

В ходе проверки установлено, что на ж\д переезде «Михайловский» в нарушение требований условий эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденных приказом Минтранса России от 05.10.2022 № 402, не обустроена горизонтальная площадка автомобильной дороги в продольном профиле. Такое нарушение создает предпосылки возникновения ДТП, негативно влияет на безопасность движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

«Начальнику Ростовской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры — структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры, филиала ОАО «РЖД», внесено представление. Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ», — сообщает надзорное ведомство.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Фото из архива