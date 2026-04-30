Прокуратура Таганрога добилась перерасчета пенсии женщине с опытом работы на Крайнем Севере

Ей не засчитали в стаж период ухода за ребенком.

Прокуратура Таганрога вступилась за пенсионерку, которой не засчитали в стаж период ухода за ребенком во время работы на Крайнем Севере. Женщина обратилась в местное отделение Социального фонда России с просьбой пересчитать пенсию по старости, но получила отказ — сотрудники учреждения проигнорировали предоставленные ею подтверждающие документы.

В ходе проверки, проведенной надзорным ведомством, выяснилось, что действия сотрудников ведомства были неправомерными. Прокуратура обратилась в суд с иском в защиту прав пенсионерки. Суд удовлетворил требования: размер пенсии был пересчитан в соответствии с законом, а женщине выплатили более 130 тысяч рублей в качестве перерасчета.

Фото из архива