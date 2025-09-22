Главная » #Образование

«ПрофИТ Таганрога» соберет более 400 школьников со всей Ростовской области

Проект победил в губернаторском конкурсе грантов.

В Таганроге с 30 сентября в Таганроге начнет работу проект «ПрофИТ Таганрога», победивший в конкурсе грантов губернатора Ростовской области. Проект реализуется Ассоциацией разработчиков цифровых решений «БРЭЙНХОРН» с поддержкой АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области».

Проект призван помочь школьникам 8–11 классов и студентам средних профессиональных учебных заведений определиться с выбором будущей профессии, повысить интерес молодёжи к IT-сфере и продемонстрировать перспективы карьерного роста в этой области.

Около 400 школьников со всех уголков донского региона побывают в рамках участия в проекте в Таганроге, познакомятся с образовательным потенциалом города, перспективами трудоустройства и профессионального роста, побывают на экскурсиях по историческим местам старинного приморского города. Первые группы участников примут участие в проекте уже в октябре.

