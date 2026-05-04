Профессионализм и народное признание: в Таганроге определят лучшую медсестру

Стартовал конкурс «Лучшая медицинская сестра города Таганрога», приуроченный к Международному дню медицинской сестры, который отмечается 12 мая.

Победительниц определят по двум направлениям: профессиональное жюри оценит квалификацию и навыки участниц, также будет проведено народное голосование.

Проголосовать за понравившуюся медсестру (участвуют 17 претенденток) можно в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: https://medsesra2026.tilda.ws/. Голосование продлится до 8 утра 6 мая.

Торжественная церемония награждения состоится 12 мая во Дворце культуры «Фестивальный». Сбор гостей начнется в 15:00, для посетителей будут организованы выставочные стенды. Начало торжественной части — в 16:00. Вход свободный для всех желающих.

«Приглашаем вас принять участие в голосовании и поддержать тех, кто каждый день дарит нам свою заботу и профессионализм. Ждем вас на финальном мероприятии, чтобы вместе поздравить лучших медицинских сестер Таганрога», — обратились к жителям города организаторы конкурса.

