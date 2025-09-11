Главная » Город

Продолжаются экскурсии по Таганрогскому некрополю

На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

В ближайшие выходные все желающие местные жители и гости нашего города могут посетить экскурсии по Старому кладбищу.

Город

Депутат городской думы Таганрога Елена Сирота приглашает на бесплатные мероприятия волонтерского проекта «Возвращение исторической памяти».

13 сентября в 11 часов Елена Сирота начнет экскурсию по маршруту «Участники и свидетели русских войн». 14 сентября в 14 часов начнется её же экскурсия по маршруту «Вехи христианства».

Встреча — у Храма всех святых. Запись и подробности — по телефону: 8-918-552-83-44 (Телеграмм или СМС).

Фото из архива редакции

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

история Таганрога Старое кладбище экскурсии
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru