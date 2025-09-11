Продолжаются экскурсии по Таганрогскому некрополю

В ближайшие выходные все желающие местные жители и гости нашего города могут посетить экскурсии по Старому кладбищу.

Депутат городской думы Таганрога Елена Сирота приглашает на бесплатные мероприятия волонтерского проекта «Возвращение исторической памяти».

13 сентября в 11 часов Елена Сирота начнет экскурсию по маршруту «Участники и свидетели русских войн». 14 сентября в 14 часов начнется её же экскурсия по маршруту «Вехи христианства».

Встреча — у Храма всех святых. Запись и подробности — по телефону: 8-918-552-83-44 (Телеграмм или СМС).

