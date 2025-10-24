Продолжается реализация проекта «Жизнь под парусом! Ветротерапия. Таганрог»

Прошла пятничная тренировка по парусному спорту в рамках проекта «Жизнь под парусом! Ветротерапия. Таганрог».

Как сообщила депутат городской Думы Елена Сирота, проект реализуется Федерацией парусного спорта города Таганрога при поддержке гранта губернатора Ростовской области.

«Приглашаем таганрожцев на будущие тренировки. Они проходят в понедельник, среду, пятницу и воскресенье с 12 до 15 часов», — отметила она.

Все вопросы и подробности можно узнать по телефонам: 8 918 552-83-44 — Елена Сирота и 8 961 430-56-24 — Павел Шевцов.

Фото предоставлено Федерацией парусного спорта города Таганрога