При благоустройстве сквера «Клятва юности» городские власти учтут предложения жителей Таганрога

Напомним, с 21 апреля по 12 июня 2025 года проводилось Всероссийское голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Сквер «Клятва юности», расположенный в переулке Спартаковском, набрал 8,8 тысячи голосов.

Проектно-сметная документация по скверу «Клятва юности» разработана, прошла общественные обсуждения. До 20 октября городским властям необходимо подготовить все документы для выделения финансирования.

«17 сентября провела встречу по вопросу благоустройства сквера «Клятва юности» с участниками фонда «Ветераны комсомола», которые в этом году отметили 105-летие ВЛКСМ. Для них этот сквер имеет особое значение, является символом памяти и преемственности поколений. Ведь именно комсомольцами города в 1973 году было создано это общественное пространство, и благодаря им установлена скульптура», — рассказала в своем Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

Глава города отметила, что все ветераны комсомола — люди с активной жизненной позицией, и их мнение обязательно будет учтено при доработке проекта. Не останутся без внимания и предложения горожан, общественных объединений и организаций.

Специалистам дано поручение выйти на место благоустройства с представителями общественности, маломобильных групп населения, ветеранами комсомола и обсудить последние нюансы.

«Мы сделаем всё, чтобы сохранить историческую значимость этого места и создать комфортное пространство для отдыха. О дальнейших шагах и результатах работы обязательно проинформирую», — заверила Светлана Камбулова.

Фото «Таганрогской правды»