Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подвел итоги 2025 года

25 февраля глава кабмина выступил с отчетом в Госдуме. Среди основных тем — помощь семьям, поддержка участников СВО, развитие экономики.

Что касается поддержки семей, то с этого года должен заработать механизм ежегодной семейной выплаты.

«С текущего года для работающих родителей с двумя детьми и более, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, начнет действовать так называемая система ежегодной семейной выплаты. И мы подготовили все необходимое для запуска этого механизма», — подчеркнул премьер.

По словам Михаила Мишустина, такой выплатой смогут воспользоваться более 4 миллионов семей. Также премьер-министр заявил, что в России продолжается совершенствование системы соцзащиты, регулярно индексируется маткапитал, оказывается адресная помощь семьям.

Особое внимание в своем выступлении Михаил Мишустин уделил обороноспособности страны и поддержке бойцов СВО. По мнению главы правительства, поставки некоторых востребованных образцов вооружения и техники в армию в прошлом году выросли на десятки процентов.

«Ключевым фактором успешного развития страны с сильной экономикой является укрепление обороноспособности и безопасности. Для этого правительство обеспечивает вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, необходимым вооружением и техникой», — подчеркнул премьер.

В области поддержки бойцов СВО сегодня созданы все условия, чтобы они могли чувствовать себя уверенно и в гражданской жизни.

«Есть все условия, чтобы попробовать себя в новой профессии или получить дополнительную квалификацию, новую специальность», — отметил Михаил Мишустин.

По мнению депутата Ростовской-на-Дону городской Думы, Героя России Андрея Манухина, поддержка бойцов СВО в мирной жизни очень своевременна.

«СВО закончится, и важно, чтобы уже сейчас ребята понимали, что на гражданке они смогут найти себе применение. Что государство поможет им в этом», — подчеркнул Андрей Манухин.

Что касается экономической сферы. Во время отчета в Госдуме Михаил Мишустин отметил, что, несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика сохраняется. ВВП увеличился на один процент за 2025 год, за три года рост превысил десять процентов.

Власти продолжают работать над снижением инфляции, определенных результатов удалось добиться.

«Благодаря совместным мерам Банка России и правительства, формированию экономики предложения она (инфляция) снизилась до 5,6% по итогам 2025 года», — заявил Михаил Мишустин.

Еще одной важной темой выступления премьер-министра стала социальная сфера.

Так, по словам Михаила Мишустина, в стране сохраняется низкий уровень безработицы — 2,2%. Это означает, что ситуация на рынке труда стабильная. Премьер-министр отметил, что также в этом году увеличился МРОТ. Он превысил 27 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Правительства РФ