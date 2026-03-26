В донском регионе пожар в дачном домике унес жизнь пожилого мужчины

Дознаватель МЧС связал пожар с неисправной электропроводкой.

В Азовском районе при пожаре в садовом товариществе погиб 71-летний мужчина. Трагедия произошла 25 марта на территории СНТ «Локомотив», где огонь охватил террасу и распространился на кровлю дома.

В результате оперативных действий шести пожарных с привлечением двух единиц техники возгорание на площади 42 квадратных метра было ликвидировано. В процессе тушения спасатели обнаружили тело погибшего.

По предварительным данным дознавателя МЧС России, причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электрооборудования и электросетей.

По данным регионального МЧС, за сутки 25 марта на территории Ростовской области было ликвидировано 10 техногенных пожаров, 4 загорания сухой растительности на площади 780 кв.м.

Фото: канал МЧС РО в МАХ.