Главная » Новости Ростовской области

В донском регионе пожар в дачном домике унес жизнь пожилого мужчины

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Дознаватель МЧС связал пожар с неисправной электропроводкой.

Новости Ростовской области

В Азовском районе при пожаре в садовом товариществе погиб 71-летний мужчина. Трагедия произошла 25 марта на территории СНТ «Локомотив», где огонь охватил террасу и распространился на кровлю дома.

В результате оперативных действий шести пожарных с привлечением двух единиц техники возгорание на площади 42 квадратных метра было ликвидировано. В процессе тушения спасатели обнаружили тело погибшего.

По предварительным данным дознавателя МЧС России, причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электрооборудования и электросетей.

По данным регионального МЧС, за сутки 25 марта на территории Ростовской области было ликвидировано 10 техногенных пожаров, 4 загорания сухой растительности на площади 780 кв.м.

Фото: канал МЧС РО в МАХ.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МЧС новости пожар Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru