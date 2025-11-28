Главная » Новости Таганрога

Поющие родители: хор «Виктория» таганрогского лицея стал лауреатом федерального конкурса

Родительский хор «Виктория» таганрогского лицея №4 (ТМОЛ) завоевал звание лауреата Всероссийского конкурса-фестиваля «Крылатое эхо Победы».

Всероссийский фестиваль родительских хоров — уникальный проект, где родители учеников создают хоры и исполняют военные и патриотические песни, сохраняя память о подвиге нашего народа. Организатором конкурса выступает Общероссийская общественная организация лидеров образования «Учитель года» при поддержке Министерства просвещения РФ, Российского военно-исторического общества, Профсоюза работников образования и науки РФ, Правительства Самарской области.

В этом году престижное творческое соревнование собрало хоровые коллективы из 47 регионов страны.

Исполнение песен времен Великой Отечественной войны таганрогскими родителями получило высокую оценку как профессионального жюри, так и зрителей в рамках народного голосования.

«Успех на региональном уровне позволил коллективу получить право представить Ростовскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в декабре в Самаре, в концертном зале «Дома Офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова», — сообщили в управлении образования Таганрога.

Главная цель фестиваля — развитие патриотического воспитания подрастающего поколения через вовлечение родительской общественности в образовательный процесс.

Поздравляем таганрогский коллектив с успешным выступлением и желаем новых творческих побед!

Фото: tagobr.ru

