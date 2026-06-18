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Повторное пьяное вождение обернулось для дончанина конфискацией машины

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Кроме того, нарушителю назначено наказание в виде обязательных работ и запрет садиться за руль в течение дух лет.

Новости Ростовской области

В Ростовской области суд вынес приговор 36-летнему местному жителю Пролетарского района. Его признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ — за управление автомобилем в состоянии опьянения, при этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

В суде с участием государственного обвинителя установили, что в январе этого года в поселке Приманычском сотрудники ДПС задержали водителя, который управлял машиной в нетрезвом виде. Ранее мужчину уже наказывали за такое же правонарушение.

Суд назначил виновному наказание в виде 360 часов обязательных работ. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Автомобиль, на котором фигурант ездил в момент преступления, конфисковали и обратили в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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