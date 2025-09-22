Постройки на частном подворье под Таганрогом сгорели из-за плохой электропроводки

По этой же причине ночью загорелась пристройка в Сальском районе.

В Ростовской области неисправная электропроводка стала причиной двух пожаров, в которых сгорели летние кухни и хозпостройки в частных дворах. Об этих случаях рассказали в МЧС Ростовской области.

В поселке Матвеев Курган на территории частного дома вспыхнула хозпостройка, огонь перекинулся на кровлю летней кухни соседей. Возгорание на 35 квадратах тушили 7 специалистов с помощью 2 спецмашин. К счастью, никто не пострадал.

Летняя кухня и блок хозпостроек загорелись поздней ночью в селе Екатериновка Сальского района. ЧП произошло в двухквартирном доме на улице Молодежной, когда хозяева спали.

«Проснувшись, дочь одного из хозяев услышала треск электрического счетчика в доме, после чего погас свет. Выглянув в окно, она увидела, что горит пристройка на заднем дворе. Семья успела выбраться и разбудить соседей», — сообщает источник.

Огонь на 100 квадратах тушили сотрудники МЧС России и добровольцы: 13 человек личного состава и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки в летней кухне.

Фото: МЧС РО