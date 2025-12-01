Жители Таганрога, пострадавшие во время вражеских воздушных атак на город уже подали более 580 заявлений на единовременные выплаты и ⁠20 — на оказание финансовой помощи за полную утрату имущества. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она напомнила, что в Таганроге пострадали 20 многоквартирных домов (451 квартира), 9 частных домовладений, 4 соцобъекта, 14 хозяйствующих субъектов и промышленных предприятий, автомобили. Локальный режим ЧС введен по 45 адресным ориентирам.

«С 25 ноября работает комиссия по оценке нанесенного ущерба и оказанию материальной помощи гражданам. Уже обследовано 243 квартиры. Проводится замер оконных конструкций. Понимаем, что из-за холодной погоды выполнить эту работу необходимо в максимально сжатые сроки», — отметила Светлана Камбулова.

По ее словам, на вчерашний день уже было передано в производство 205 окон из 325, которые были повреждены. Сегодня, 1 декабря, замеры будут выполнены еще в двух домах.

Ранее мы рассказали, что 30 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил Таганрог 30 ноября, чтобы оценить последствия недавних атак беспилотников и проконтролировать ход восстановительных работ.

Фото donland.ru