Посланники Таганрогского кампуса ЮФУ побывали в «Артеке»

Представители Института управления в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ приняли участие в смене «Классное время» в «Артеке».

Международный детский центр «Артек» — лагерь у подножия Аю-Дага, место, где рождаются мечты и зажигаются звезды. Этой осенью здесь зажглась новая звезда, которую привезла с собой объединенная команда Института управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета (ИУЭС ЮФУ). Вместо традиционных лекций — динамичный мастер-класс и запоминающийся опыт.

Кафедру менеджмента и инновационных технологий представили преподаватель и сертифицированный коуч ICF Анастасия Роменская и студентка III курса направления «Бизнес-информатика» Виктория Чудик. Мастер-класс, подготовленный для ребят из лагеря «Полевой», перевернул привычные представления о бизнесе. Ребята смогли самостоятельно предложить неизбитые идеи, опираясь на «Конструктор стартапов», а закрепили результат тренировкой в «Угадай бренд». Обсудили фундаментальные принципы построения бренда и особенности восприятия логотипов компаний. Здесь рождались и тут же «упаковывались» в бизнес-модели самые смелые проекты участников.

Даже переменчивая и капризная крымская погода не смогла остановить творческий порыв юных исследователей. Ведь искренний интерес и вовлеченность не боятся непогоды. В награду за смелость и ум каждый участник получил стильный мерч от ИУЭС ЮФУ. Наградой для преподавателей при этом стали восторженные отзывы ребят и их искренняя благодарность.

В «Артеке» всегда встречаются ребята с горящими глазами, стремящиеся к саморазвитию, к качественному восприятию новой информации. И в этом пытливым умам помогла мотивационная лекция Анастасии Роменской о самоменеджменте. Аудитория с воодушевлением приняла участие в данном интенсиве.

«Артек» — это не просто точка на карте. Это концентрация талантов со всей России. Общаться с этими заряженными, целеустремленными ребятами — значит видеть будущее страны уже сегодня. Институт управления в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ благодарен «Артеку» за доверие и возможность стать частью этой большой истории.

Мария Ланкина, фото предоставлено автором