Полиция и общественники провели в Таганроге антинаркотическую беседу со школьниками

В Таганроге полицейские и общественники провели для старшеклассников профилактическую беседу в рамках операции «Чистое поколение». Мероприятие направлено на противодействие наркомании среди молодежи и разъяснение правовых последствий.

Сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета при территориальном органе Эльвирой Иванкович встретились с учащимися 6-11‑х классов школы № 30. В ходе беседы Эльвира Иванкович привела конкретный пример вовлечения подростков в преступную деятельность: «Несовершеннолетний получил предложение «просто передать пакет» за солидное вознаграждение. Не осознавая масштаба угрозы, он согласился — и стал фигурантом уголовного дела о распространении наркотиков». Этот случай наглядно показал школьникам, как преступники могут использовать их доверчивость. Кроме того, для закрепления материала ученикам были показаны специальные видеоролики, рассказывающие о вреде наркотиков и ответственности за их оборот.

Данная встреча является частью системной профилактической работы. Организаторы планируют расширить охват аудитории: в следующем учебном году аналогичные беседы пройдут для всех средних и старших классов городских школ.

