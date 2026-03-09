Погода в Таганроге 9 марта: переменная облачность, днем потеплеет до +7°, осадки маловероятны

В понедельник, 9 марта, Таганрог ждет комфортная для начала весны погода. День будет относительно теплым – до +7° в светлое время суток, к ночи похолодает на 3-4 градуса. Ветер слабый, влажность средняя, без осадков. Магнитное поле спокойное.

Со вторника, 10 марта, станет еще теплее. До конца недели прогнозируются солнечные дни без дождей и сильного ветра. Среднесуточная температура составит +9°…+12°.

По данным Ростгидромета, 9 марта утром и днем облачно с прояснениями, температура воздуха +6°…+7° (по ощущениям, как +3°). Без осадков. Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Влажность 53%.

Вечером и ночью облачно, влажность 68%. Также без дождей. Температура воздуха +2°…+4° (будет ощущаться, как -1°). Ветер юго-западный, 1-2 метра в секунду, порывы до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление высокое, 771-772 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +1°. Световой день составляет 11 часов 30 минут, убывающая луна. Магнитное поле спокойное.

Фото «Таганрогской правды»