Донецкий «Шахтер» примет в Таганроге майкопскую «Дружбу»

Начало игры на «Форте Арене» в 16.00.

В матче 12 тура LEON Второй лиги Б в группе 1 донецкий «Шахтер» примет в Таганроге команду «Дружба» (Майкоп). Матч состоится 13 июня на «Форте Арене» начало в 16.00

В настоящее время базирующийся в Таганроге клуб из ДНР занимает первое место в турнирной таблице, набрав после 11 игр 28 очков, у соперников на 10 очков меньше и пятое место. В последних шести матчах чемпионата донецко-таганрогская команда одержала шесть побед с разницей забитых и пропущенных мячей 16:5.

Фото: ФК «Шахтер»