Погода в Таганроге 9 июля: переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь, высокий УФ-индекс, слабая магнитная буря

Сегодня в Таганроге день обещает быть довольно жарким, днем воздух прогреется до +28 °С, переменная облачность, слабый ветер, осадки вероятны ночью и завтра, 10 июля в первой половине дня.

Утром температура воздуха составила +25 °С, сухо и безоблачно, ветер северный, 3 метра в секунду. Днем столбик термометра поднимется до +28 °С, облачность — переменная, как и ветер — западный и северо-западный, 2-4 метра в секунду.

К вечеру облачность усилится, +27 градусов выше нуля, ночью — около 24 тепла и возможен дождь средней интенсивности. Осадки местами возможны и завтра, 10 июля, в первой половине дня.

Влажность сегодня колеблется от 41 до 63%. Атмосферное давление стабильно — 753 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс очень высокий, на 8 баллов, также в прогнозе слабая магнитная буря.

Температура воды в Таганрогском заливе — +26°С. Световой день продлится 15 часов 44 минуты. Восход солнца был зафиксирован в 4.37, заход ожидается в 20.21.

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