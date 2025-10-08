Главная » Город

Погода в Таганроге 8 октября: тепло, небольшая облачность, вечером возможен дождь

Теплую и облачную погоду обещают синоптики в среду, 8 октября. Днем воздух прогреется до +20°, к ночи похолодает до +17°. В вечернее время прогнозируются небольшие осадки. Ветер восточный, 5-8 метров в секунду. Слабая магнитная буря.

До конца недели возможны дожди, похолодает до +14°, усилится восточный ветер.

По данным Ростгидромета, днем облачно с прояснениями, температура воздуха +18°…+20° (по ощущениям, как +15°). Ветер восточный, 5-8 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду. Влажность 44%.

Вечером и ночью облачно. Влажность 62%. Осадки с вероятностью в 67%. Температура воздуха +14°…+17° (будет ощущаться, как +16°). Ветер восточный, 7-8 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое, в течение суток составит 752-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», слабая магнитная буря, УФ-индекс 3 (умеренный). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +16°. Световой день составляет 11 часов 19 минут, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»

гидрометцентр осень погода погода в Таганроге Таганрогский залив
