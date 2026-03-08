Главная » #Погода

Погода в Таганроге 8 марта: переменная облачность, днем до +6°, низкая влажность, слабая магнитная буря

В праздничный день 8 марта в Таганроге облачная с прояснениями погода может сменяться солнечной с небольшим ветром западного и северо-западного направлений. Осадков не прогнозируют. Днем температура воздуха +5°…+6°. Влажность низкая – 56%, УФ-индекс умеренный, слабая магнитная буря. Ночью облачно, градусник покажет 0°…+1°. Завтра погода существенно не изменится, днем до + 7°, магнитная буря закончится.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +5°…+6° (по ощущениям, как +2°). Ветер западный, 3-4 метра в секунду.

Ночью облачно, влажность — 64%. Температура воздуха 0°…+1° (будет ощущаться, как -2°). Ветер северо-западный, 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 769-768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +1°. Продолжительность светового дня составит 11 часов 27 минут, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского

