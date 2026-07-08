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Погода в Таганроге 8 июля: днем +28 °С, безоблачно, слабый ветер, небольшая магнитная буря

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Сегодня в Таганроге — по-настоящему июльская погода, пока еще не очень жарко, небольшой ветер переменного направления, осадков в прогнозе не значится, магнитное поле немного возмущено.

#Погода

Утром температура воздуха составила +24 °С, ветер южный, 3 метра в секунду. В течение дня воздух прогреется до +28, вечером на 2-3 градуса прохладнее, ночью градусник покажет комфортные +23 °С.

Дует слабый ветер переменного направления, со скоростью от 3 до 5 метров в секунду. Небо чистое. осадков не ожидается.

Влажность сегодня составляет от 27 до 51%. Атмосферное давление держится на уровне 752-753 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс высокий, на 7 баллов, фиксируется слабая магнитная буря.

Температура воды в Таганрогском заливе — +26°С. Световой день продлится 15 часов 44 минуты. Восход солнца был зафиксирован в 4.37, заход ожидается в 20.21.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда

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