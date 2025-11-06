Погода в Таганроге 6 ноября: малооблачно, днем +13°, осадки и магнитные бури маловероятны

Комфортную для начала ноября погоду обещают синоптики Таганрогу в четверг, 6 ноября. Будет малооблачно, без сильного ветра и осадков. Днем воздух прогреется до +13°, к ночи немного похолодает. Влажность высокая.

В пятницу температура воздуха поднимется на 1-2 градуса. Выходные обещают быть малооблачными и теплыми. Незначительное похолодание синоптики обещают со вторника, 11 ноября.

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, температура воздуха +12°…+13° (по ощущениям, как +11°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Влажность 80%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность 89%. Температура воздуха +10°…+11°(будет ощущаться, как +9°). Ветер северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 764-765 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 9 часов 47 минут, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»