Главная » Новости Таганрога

Погода в Таганроге 6 ноября: малооблачно, днем +13°, осадки и магнитные бури маловероятны

На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

Комфортную для начала ноября погоду обещают синоптики Таганрогу в четверг, 6 ноября. Будет малооблачно, без сильного ветра и осадков. Днем воздух прогреется до +13°, к ночи немного похолодает. Влажность высокая.

Новости Таганрога

В пятницу температура воздуха поднимется на 1-2 градуса. Выходные обещают быть малооблачными и теплыми. Незначительное похолодание синоптики обещают со вторника, 11 ноября.

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, температура воздуха +12°…+13° (по ощущениям, как +11°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Влажность 80%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность 89%. Температура воздуха +10°…+11°(будет ощущаться, как +9°). Ветер северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 764-765 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 9 часов 47 минут, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

осень погода погода в Таганроге Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru