Погода в Таганроге 5 октября: облачно, похолодает до +14°, возможен дождь, стихнет ветер

После теплой и солнечной субботы, 5 октября, в воскресенье, Таганрог ждет облачная и дождливая погода. В дневное время столбик термометра опустится до +14°, к ночи похолодает на пару градусов. Ветер поменяет направление и стихнет до 3-4 метров в секунду.

В понедельник, 6 октября, будет теплее, облачно, без осадков. К середине недели средняя температура воздуха поднимется до +21°. Магнитные бури в ближайшие дни не прогнозируются.

По данным Ростгидромета, днем облачно, температура воздуха +12°…+14° (по ощущениям, как +13°). Дождь с вероятностью в 72%. Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Влажность 88%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Влажность 89%. Осадки маловероятны. Температура воздуха +12°…+13° (будет ощущаться, как +13°). Ветер юго-западный, с переходом на западный, 5-6 метров в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 779-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (умеренный). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +16°. Световой день составляет 11 часов 29 минут, растущая луна.

