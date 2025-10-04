Главная » Город

Погода в Таганроге 4 октября: днем ясно, потеплеет до +20°, вечером возможен дождь

Тепло и солнечно, по прогнозам синоптиков, будет в Таганроге в субботу, 4 октября. В дневное время столбик термометра поднимется до +20°, к ночи похолодает до +16°. Осадки прогнозируются ближе к вечеру. Ветер восточный, 5-8 метров в секунду.

Воскресенье, 5 октября, обещает быть дождливым, слегка похолодает, ветер стихнет и поменяет направление на юго-западный. К началу следующей недели воздух прогреется до +21°.

По данным Ростгидромета, днем ясно, температура воздуха +19°…+20° (по ощущениям, как +15°). Ветер восточный, 5-8 метров в секунду, порывы до 11-12 метров в секунду. Без осадков. Влажность 46%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Влажность 74%. Осадки с вероятностью в 72%. Температура воздуха +14°…+16° (будет ощущаться, как +14°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (умеренный). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +16°. Световой день составляет 11 часов 32 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

