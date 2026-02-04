Главная » #Погода

Погода в Таганроге 4 февраля: мороз до -17°, переменная облачность, потепление обещают к выходным

4 февраля в Таганроге сохранится морозная зимняя погода, которая радует детишек, строящих снежные дома в сугробах. Сегодня переменная облачность будет сменяться солнечной погодой с умеренным северо-восточным ветром. Осадков не прогнозируют. Днем по-прежнему холодно, температура воздуха -9°…-12°. Влажность – 72%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью облачно с прояснениями, градусник покажет -14°…-17°. Завтра обещают облачность, ветер усилится и сменит направление на восточное. Мороз отступит к выходным – в субботу прогнозируют потепление до нулевых и плюсовых отметок.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -9°…-12° (по ощущениям, как -16°). Ветер северо-восточный, 2-4 метра в секунду.

Ночью облачно с прояснениями, влажность — 81%. Температура воздуха -14°…-17° (будет ощущаться, как -21°). Ветер восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 769-768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Продолжительность светового дня составит 9 часов 43 минуты, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского

