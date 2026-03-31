Главная » #Погода

Погода в Таганроге 31 марта: пасмурно, прохладно, сохраняется вероятность дождя

На чтение 1 мин Просмотров 2.9к. Опубликовано

31 марта в Таганроге установилась пасмурная погода со слабым юго-западным ветром, сохраняется вероятность осадков. Влажность высокая – 77-90 процентов, УФ-индекс умеренный, продолжается магнитная буря. Днем будет прохладнее, чем вчера, температура воздуха +12°…+14°. Ночью облачно, возможен небольшой дождь, градусник покажет +10°…+11°. Завтра будет облачно с прояснениями, утром может пройти кратковременный дождик, немного усилится юго-западный ветер.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+14° (по ощущениям, как +10°). Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду. Небольшой дождь возможен с вероятностью 76%.

Ночью облачно, влажность — 90%. Температура воздуха +10°…+11° (будет ощущаться, как +7°). Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Вероятность осадков – 91%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный), геомагнитный индекс 6 баллов — умеренная магнитная буря (G2). Температура воды в Таганрогском заливе пока держится на отметке +8°. Световой день продлится 12 часов 46 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru