Погода в Таганроге 31 марта: пасмурно, прохладно, сохраняется вероятность дождя

31 марта в Таганроге установилась пасмурная погода со слабым юго-западным ветром, сохраняется вероятность осадков. Влажность высокая – 77-90 процентов, УФ-индекс умеренный, продолжается магнитная буря. Днем будет прохладнее, чем вчера, температура воздуха +12°…+14°. Ночью облачно, возможен небольшой дождь, градусник покажет +10°…+11°. Завтра будет облачно с прояснениями, утром может пройти кратковременный дождик, немного усилится юго-западный ветер.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+14° (по ощущениям, как +10°). Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду. Небольшой дождь возможен с вероятностью 76%.

Ночью облачно, влажность — 90%. Температура воздуха +10°…+11° (будет ощущаться, как +7°). Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Вероятность осадков – 91%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный), геомагнитный индекс 6 баллов — умеренная магнитная буря (G2). Температура воды в Таганрогском заливе пока держится на отметке +8°. Световой день продлится 12 часов 46 минут, растущая луна.

