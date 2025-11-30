Главная » #Погода

Погода в Таганроге 30 ноября: облачно, восточный ветер, +6°

30 ноября в Таганроге будет облачно, прохладно и немного ветрено, утром и вечером местами туман. Осадков не прогнозируют, влажность высокая – 82%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Днем температура воздуха +6°…+7°. Ночью пасмурно, градусник покажет +5°…+6°. Завтра погода существенно не изменится, только ночью временами возможен небольшой дождь.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +6°…+7° (по ощущениям, как +1°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду.

Ночью пасмурно, влажность высокая — 86%. Температура воздуха +5°…+6° (будет ощущаться, как +1°). Ветер восточный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 759-760 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 8 часов 49 минут, растущая луна.

Фото Владимира Прозоровского

