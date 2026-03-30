Погода в Таганроге 30 марта: облачность, слабый ветер, возможны осадки, магнитная буря

30 марта в Таганроге переменная облачность будет сменяться облачной погодой, возможен небольшой дождь, лучше на всякий случай запастись зонтиком. Дует слабый восточный ветер, влажность 66%, УФ-индекс умеренный, слабая магнитная буря. Днем температура воздуха +16°…+17°. Ночью пасмурно, градусник покажет +10°…+11°, дождь. Завтра сохранится облачная погода с большой вероятностью осадков, в светлое время суток станет прохладнее – днем +13°, ночью +9°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +16°…+17° (по ощущениям, как +14°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду. Небольшой дождь возможен с вероятностью 95%.

Ночью пасмурно, влажность — 90%. Температура воздуха +10°…+11° (будет ощущаться, как +7°). Ветер восточный, 3 метра в секунду. Вероятность осадков – 83%. Атмосферное давление 747-749 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный), геомагнитный индекс 5 баллов — слабая магнитная буря (G1). Температура воды в Таганрогском заливе пока держится на отметке +8°. Световой день продлится 12 часов 42 минуты, растущая луна.

