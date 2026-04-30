Погода в Таганроге 30 апреля: преимущественно облачно, переменная облачность, местами слабый дождь, +12 °С

Последний день апреля в Таганроге, согласно прогнозам синоптиков, обещает быть облачным, умеренная температура воздуха, небольшой ветер, есть вероятность слабого дождя.

Утром термометр показывает +10, небо затянуто тучами, днем потеплеет на несколько градусов, достигнув отметки +12 °С. Дует северный ветер, 3-4 метра в секунду, днем изменит направление на западный. Влажность утром составляла 67%, днем понизится до 46%.

Вечером температура воздуха будет держаться на уровне +11 °С, ночью — около 8 градусов выше нуля.

Атмосферное давление сегодня стабильно — 763 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс умеренный, магнитное поле — спокойное.

Температура воды в Таганрогском заливе — +11°С. Световой день прибывает, и сегодня продлится 14 часов 22 минуты. Восход солнца был зафиксирован в 5.08, заход ожидается в 19.34.

Завтра, 1 мая, характер погоды не изменится, есть небольшая вероятность слабого дождя.

