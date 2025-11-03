Погода в Таганроге 3 ноября: прохладно, облачно, без осадков

3 ноября Таганрогу обещают переменную облачность, без осадков, с умеренным восточным ветром. Днем температура воздуха +11°…+12°. Влажность — 57%, Уф-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью облачно с прояснениями, термометр покажет +5°…+6°. Завтра погода существенно не изменится, будет облачно, дождя пока не прогнозируют.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +11°…+12°(по ощущениям, как +6°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду.

Ночью облачно с прояснениями, влажность — 79%. Температура воздуха +5°…+6°(будет ощущаться, как +1°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 768-765 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +13°. Световой день составляет 9 часов 55 минут, растущая луна.

Фото Марины Даренской