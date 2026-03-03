Погода в Таганроге 3 марта: переменная облачность, без осадков, +6 °С, полнолуние

Сегодня в Таганроге, по прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается переменная облачность, плюсовая температура (+6… +7 °С), дождь маловероятен. Ветер западный и юго-западный, около 5 метров в секунду. Полная луна.

Утром в Таганроге преимущественно солнечно, +4° С, по ощущениям — немного прохладнее. Днем — облачно с прояснениями, до +7.

Ветер западного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, к вечеру немного утихнет.

Влажность в течение дня составит от 62% до 81%. Дождь сегодня не обещают, осадки весьма вероятны в четверг, 5 марта.

Атмосферное давление сегодня составляет 761 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Магнитное поле — спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Световой день продолжает понемногу прибавляться и сегодня составит 11 часов 10 минут. Восход солнца был зафиксирован в 7.01, а заход — в 18.11. Луна находится в фазе полнолуния.

