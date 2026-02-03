Погода в Таганроге 3 февраля: северный ветер, без осадков, температура ночью опустится до -19°

3 февраля Таганрогу после вчерашнего снегопада обещают облачную с прояснениями погоду, без осадков. Прогнозируют северный ветер с отдельными порывами до 9 метров в секунду. Днем холодно, температура воздуха -9°…-10°. Влажность – 72%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, мороз усилится, а градусник покажет -15°…-19°. Завтра прогнозируют переменную облачность, ветер сменится северо-восточным и ослабнет, снега не обещают.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -9°…-10° (по ощущениям, как -16°). Ветер северный, 5-6 метров в секунду.

Ночью облачно, влажность — 81%. Температура воздуха -15°…-19° (будет ощущаться, как -20°). Ветер северный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 761-767 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Продолжительность светового дня составит 9 часов 41 минуту, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского