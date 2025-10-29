Главная » #Погода

Погода в Таганроге 29 октября: переменная облачность, +13°, магнитная буря

29 октября в Таганроге переменная облачность с умеренным юго-западным ветром, к вечеру возможны небольшие осадки. Днем температура воздуха +11°…+13°. Влажность — 72%, Уф-индекс низкий, продолжается слабая магнитная буря. Ночью облачно с прояснениями, дождь, термометр покажет +8°…+9°. Завтра прогнозируют переменную облачность, без осадков и сильного ветра.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +11°…+13°(по ощущениям, как +8°). Ветер юго-западный, 5-6 метров в секунду.

Ночью облачно с прояснениями, влажность — 82%. Температура воздуха +8°…+9°(будет ощущаться, как +7°). Ветер западный, 4 метра в секунду. Кратковременный дождь возможен с вероятностью 91%. Атмосферное давление в течение суток составит 759-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +13°. Световой день составляет 10 часов 11 минут, первая четверть луны.

Фото Владимира Прозоровского

