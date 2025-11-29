Главная » Город

Погода в Таганроге 29 ноября: похолодает, без осадков, усилится восточный ветер

В субботу, 29 ноября, в Таганроге ожидается облачная погода. В утреннее время возможен туман. Днем воздух прогреется до +7°, к ночи похолодает до +4°. Высокая влажность. Ветер восточный, 5-6 метров в секунду.

В начале декабря прогнозируются незначительные осадки, станет еще холодней. К середине недели столбик термометра опустится до +4°…+5°. Морозы в первой декаде декабря синоптики не обещают.

По данным Ростгидромета, днем облачно с прояснениями, температура воздуха +6°…+7° (по ощущениям, как +2°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Влажность 76%.

Вечером и ночью облачно, влажность 81%. Температура воздуха +4°…+5°(будет ощущаться, как +1°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +10°. Световой день составляет 8 часов 50 минут, растущая луна. Магнитное поле спокойное.

Фото Сергея Плишенко

