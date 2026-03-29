Погода в Таганроге 29 марта: тепло, облачно, во второй половине дня обещают небольшой дождь

25 марта в Таганроге облачная с прояснениями погода может сменяться пасмурной. Дует умеренный ветер северо-восточного и восточного направлений, в течение суток есть вероятность небольшого дождя. Влажность 62%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Днем температура воздуха +15°…+17°. Ночью пасмурно, градусник покажет +11°…+12°. На предстоящей неделе, согласно прогнозам, солнца будет немного, зато возможны осадки. В понедельник обещают облачную погоду, ближе к вечеру – небольшой дождь, ветер станет еще слабее и сменит направление на южное и юго-восточное.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +15°…+17° (по ощущениям, как +12°). Ветер северо-восточный, 4-5 метров в секунду. Небольшой дождь ближе к обеду возможен с вероятностью 88%.

Ночью пасмурно, влажность — 80%. Температура воздуха +11°…+12° (будет ощущаться, как +9°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Вероятность осадков – 59%. Атмосферное давление 750-749 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий), геомагнитная обстановка — спокойная (3 балла). Температура воды в Таганрогском заливе пока держится на отметке +7°. Световой день продлится 12 часов 39 минут, растущая луна.

