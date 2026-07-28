Главная » Город

В Таганроге повышают безопасность дорожного движения на основе анализа аварийности и жалоб жителей

На чтение 2 мин Просмотров 34 Опубликовано

В числе приоритетных моментов нанесение дорожной разметки и состояние знаков ПДД.

Город

В Таганроге власти обсудили вопросы повышения безопасности дорожного движения, основываясь на показатели аварийности в городе за первое полугодие 2026 года и обращения местных жителей. Заседание комиссии по безопасности дорожного движения провела глава Таганрога Светлана Камбулова, которая по его итогам рассказала о принятых в ходе обсуждения мерах.

Участники детально разобрали несколько запросов граждан. Речь шла о переносе остановки общественного транспорта на круговом движении на пересечении Комсомольского спуска и Портовой, организации пешеходного перехода у дома № 6 по Комсомольскому спуску, установке таблички «Работает эвакуатор» в районе того же кругового движения, а также обустройстве дополнительных пешеходных переходов через улицу Портовую — в створе Градоначальнического спуска и возле исторической части набережной. В течение двух недель сотрудники Госавтоинспекции, специалисты МКУ «Благоустройство» и представители Управления транспорта совместно выедут на место, чтобы детально проработать эти вопросы.

Кроме того, на контроле остаются системные задачи. В их числе — состояние дорожных знаков по всему городу (они должны быть заметными и понятными), а также работоспособность камер комплекса «Безопасный город». Как подчеркнули на заседании, важно, чтобы объективы были чистыми — это обеспечит четкую фиксацию нарушений и госномеров автомобилей.

Отдельный приоритет — нанесение дорожной разметки, включая пешеходные переходы, особенно рядом с образовательными учреждениями. Светлана Камбулова поручила профильным службам завершить эту работу до 10 августа, чтобы к началу учебного года все подходы к школам и детским садам стали безопасными. По каждому из рассмотренных вопросов глава города дала указание комплексно проработать предложения, учитывая требования безопасности и реальную транспортную обстановку.

Фото: канал МКУ «Благоустройство» в мессенджере «МАХ».

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность дорожное движение новости ПДД Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru