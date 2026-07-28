В Таганроге повышают безопасность дорожного движения на основе анализа аварийности и жалоб жителей

В числе приоритетных моментов нанесение дорожной разметки и состояние знаков ПДД.

В Таганроге власти обсудили вопросы повышения безопасности дорожного движения, основываясь на показатели аварийности в городе за первое полугодие 2026 года и обращения местных жителей. Заседание комиссии по безопасности дорожного движения провела глава Таганрога Светлана Камбулова, которая по его итогам рассказала о принятых в ходе обсуждения мерах.

Участники детально разобрали несколько запросов граждан. Речь шла о переносе остановки общественного транспорта на круговом движении на пересечении Комсомольского спуска и Портовой, организации пешеходного перехода у дома № 6 по Комсомольскому спуску, установке таблички «Работает эвакуатор» в районе того же кругового движения, а также обустройстве дополнительных пешеходных переходов через улицу Портовую — в створе Градоначальнического спуска и возле исторической части набережной. В течение двух недель сотрудники Госавтоинспекции, специалисты МКУ «Благоустройство» и представители Управления транспорта совместно выедут на место, чтобы детально проработать эти вопросы.

Кроме того, на контроле остаются системные задачи. В их числе — состояние дорожных знаков по всему городу (они должны быть заметными и понятными), а также работоспособность камер комплекса «Безопасный город». Как подчеркнули на заседании, важно, чтобы объективы были чистыми — это обеспечит четкую фиксацию нарушений и госномеров автомобилей.

Отдельный приоритет — нанесение дорожной разметки, включая пешеходные переходы, особенно рядом с образовательными учреждениями. Светлана Камбулова поручила профильным службам завершить эту работу до 10 августа, чтобы к началу учебного года все подходы к школам и детским садам стали безопасными. По каждому из рассмотренных вопросов глава города дала указание комплексно проработать предложения, учитывая требования безопасности и реальную транспортную обстановку.

Фото: канал МКУ «Благоустройство» в мессенджере «МАХ».