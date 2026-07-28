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Как «Греческий проект» Екатерины II способствовал процветанию Таганрога рассказали во Дворце Алфераки

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В Историко-краеведческом музее Таганрога с большим успехом прошла публичная лекция о вкладе греков в развитие таганрогского порта и города в целом.

Культура

В Историко-краеведческом музее Таганрога, который находится во Дворце Алфераки, прошла публичная лекция «Греческий проект Екатерины II и Таганрог», слушатели которой узнали о попытке российской императрицы восстановить Византийскую империю в XVIII веке и том, как эта идея повлияла на развитие Таганрога.

Екатерина II планировала, что новое независимое государство возглавит ее второй внук Константин — младший брат будущего императора Александра I. Таким образом предполагалось создать братский союз двух православных держав: Российской и Греческой.

Идея «Греческого проекта» пришла к императрице под влиянием Вольтера. Старший научный сотрудник музея Алла Цымбал процитировала письма французского философа к Екатерине II, а также рассказала о деятельности Алексея Орлова и Григория Потемкина. Особое внимание лектор уделила греческим героям Русско-турецкой войны 1768–1774 годов, которые воевали против османов на стороне России, и волнам переселения греков в Приазовье.

В знаменитом Чесменском сражении участвовали греческие моряки, впоследствии связавшие свою жизнь с Таганрогом: Иван Варваци, братья Александр и Антон Алексиано, Михаил Чефалиано. А в 1771 году турецкую крепость Митилену захватил отряд из двухсот человек под командованием Димитрия Алефереоса — основателя рода Алфераки. Русско-турецкая война закончилась победой России.

Великому замыслу Екатерины II о «новой Византии» не суждено было осуществиться, но «греческое» направление ее внешней политики самым благоприятным образом отразилось на Таганроге. Греки, обосновавшиеся в Приазовье и обладавшие давними торговыми связями во многих странах, внесли огромный вклад в бурное развитие таганрогского порта и самого города.

Источник и фото: пресс-служба Таганрогского музея-заповедника.

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Таганрогская правда

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