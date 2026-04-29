Погода в Таганроге 29 апреля: облачно, днем +15°, ветер стихнет, осадки маловероятны

Облачную с прояснениями погоду без осадков и сильного ветра обещают синоптики Таганрогу в среду, 29 апреля. Станет немного теплее — до +15° днем, +12° — к ночи. Дождь не прогнозируется. Ветер южный, с переходом на юго-западный, 2-3 метра в секунду.

В четверг, 30 мая, возможен кратковременный дождь, облачно. В начале мая снова похолодает до +10°…+12° днем, будет пасмурно и дождливо. Потепление до +16°…+18° ожидается после 5 мая.

По данным Ростгидромета, утром и днем 29 апреля переменная облачность, днем температура воздуха составит +13°…+15° (по ощущениям, как +12°). Без осадков. Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Влажность 40%.

Вечером и ночью облачно, также без осадков, влажность 53%. Температура воздуха +10°…+13° (будет ощущаться, как +8°). Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 5 (умеренный), Температура воды в Таганрогском заливе +12°. Световой день продлится 14 часов 20 минут, растущая луна.

