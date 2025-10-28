Погода в Таганроге 28 октября: облачно с прояснениями, ночью возможен дождь, магнитная буря

Во вторник, 28 октября, в Таганроге будет облачно и прохладно. Днем воздух прогреется до +11°, к ночи похолодает до +9°. Высокая влажность, но осадки прогнозируются только к ночи. Ветер юго-западный, 1-3 метра в секунду. Слабая магнитная буря.

В ближайшие дни чуть-чуть потеплеет, дожди маловероятны. В четверг, 30 октября, синоптики обещают солнечную погоду. К выходным снова похолодает.

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, температура воздуха +10…+12° (по ощущениям, как +9°). Ветер юго-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 4-6 метров в секунду. Без осадков. Влажность 74%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Влажность 85%. Вероятность дождя 62%. Температура воздуха +8°…+9° (будет ощущаться, как +7°). Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 755-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле слабовозмущенное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +13°. Световой день составляет 10 часов 13 минут, молодая луна.

Фото «Таганрогской правды»