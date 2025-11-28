Главная » Город

Погода в Таганроге 28 ноября: днем похолодает до +8°, без осадков, слабый восточный ветер

В пятницу, 28 ноября, в Таганроге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем воздух прогреется до +8°, к ночи похолодает до +4°. Без осадков и магнитных бурь. Ветер восточный, 3-4 метра в секунду.

На выходных погода в целом не изменится. К началу следующей недели похолодает еще на 2-3 градуса. Дожди и сильный ветер не прогнозируются.

По данным Ростгидромета, днем облачно с прояснениями, столбик термометра поднимется до +7°…+8° (по ощущениям, как +5°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Влажность 80%.

Вечером и ночью облачно, влажность 84%. Температура воздуха +4°…+5° (будет ощущаться, как +3°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, в течение суток составит 763-764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +11°. Магнитное поле спокойное. Световой день составляет 8 часов 52 минуты, луна в первой четверти.

