Погода в Таганроге 28 февраля: переменная облачность, днем до +5°, ночью заморозки до -3°

28 февраля Таганроге провожает зиму переменной облачностью и прохладным северо-восточным ветром. Осадков не обещают. Днем температура воздуха +4°…+5°. Влажность низкая – 48%, УФ-индекс умеренный, магнитное поле спокойное. Ночью облачно и заморозки, градусник покажет -2°…-3°. Завтра прогнозируют большей частью облачную погоду, небольшой ветер юго-западного и западного направлений, есть вероятность небольших осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+5° (по ощущениям, как -1°). Ветер северо-восточный, 4-6 метров в секунду.

Ночью облачно, влажность — 75%. Температура воздуха -2°…-3° (будет ощущаться, как -3°). Ветер северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Продолжительность светового дня составит 10 часов, растущая луна.

Фото Владимира Прозоровского