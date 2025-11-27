Погода в Таганроге 27 ноября: малооблачно, воздух прогреется до +9°, без осадков, слабая магнитная буря

В четверг, 27 ноября, синоптики обещают Таганрогу малооблачную погоду с высокой влажностью и слабым ветром. Днем воздух прогреется до +9°, к ночи похолодает на 3-4 градуса. Осадки маловероятны.

До конца недели погода в целом не изменится. Осадки и сильный ветер не прогнозируются. Среднесуточная температура воздуха составит +6°. К началу декабря возможно похолодание на 2-3 градуса.

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, температура воздуха +8°…+9° (по ощущениям, как +6°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 5-7 метров в секунду. Влажность 79%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность 87%. Температура воздуха +6°…+7°(будет ощущаться, как +5°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду. Порывы до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 764-765 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +11°. Световой день составляет 8 часов 54 минуты, молодая луна. Прогнозируется слабая магнитная буря.

