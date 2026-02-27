Главная » #Погода

Погода в Таганроге 27 февраля: переменная облачность, северо-восточный ветер, днем до +4°

На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

27 февраля в Таганроге прогнозируют переменную облачность, умеренный северо-восточный ветер, осадки маловероятны. Днем температура воздуха +2°…+4°. Влажность – 65%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью малооблачно и небольшой морозец, градусник покажет -3°…-5°. Завтра солнце будет сменяться облаками, дождя не предвидится, ветер немного ослабеет и к вечеру сменит направление на северное.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +2°…+4° (по ощущениям, как -5°). Ветер северо-восточный, 6-7 метров в секунду.

Ночью малооблачно, влажность — 79%. Температура воздуха -3°…-5° (будет ощущаться, как -7°). Ветер северо-восточный, 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление 767-768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Продолжительность светового дня составит 10 часов 57 минут, растущая луна.

Фото Владимира Прозоровского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru