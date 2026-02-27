Погода в Таганроге 27 февраля: переменная облачность, северо-восточный ветер, днем до +4°

27 февраля в Таганроге прогнозируют переменную облачность, умеренный северо-восточный ветер, осадки маловероятны. Днем температура воздуха +2°…+4°. Влажность – 65%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью малооблачно и небольшой морозец, градусник покажет -3°…-5°. Завтра солнце будет сменяться облаками, дождя не предвидится, ветер немного ослабеет и к вечеру сменит направление на северное.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +2°…+4° (по ощущениям, как -5°). Ветер северо-восточный, 6-7 метров в секунду.

Ночью малооблачно, влажность — 79%. Температура воздуха -3°…-5° (будет ощущаться, как -7°). Ветер северо-восточный, 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление 767-768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Продолжительность светового дня составит 10 часов 57 минут, растущая луна.

