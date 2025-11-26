Главная » #Погода

Погода в Таганроге 26 ноября: облачно с прояснениями, +9°, высокая влажность

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

26 ноября в Таганроге облачная с прояснениями погода с умеренным восточным ветром, дождя не обещают. Влажность высокая – 88%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Днем прохладно, температура воздуха +7°…+9°. Ночью облачно, градусник покажет +6°…+7°. Завтра погода существенно не изменится, прогнозируют слабую магнитную бурю.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +7°…+9° (по ощущениям, как +5°). Ветер восточный, 3-5 метров в секунду.

Ночью облачно, влажность высокая — 91%. Температура воздуха +4°…+6° (будет ощущаться, как +4°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +11°. Световой день составляет 8 часов 56 минут, молодая луна.

Фото Владимира Прозоровского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru