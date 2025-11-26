Погода в Таганроге 26 ноября: облачно с прояснениями, +9°, высокая влажность

26 ноября в Таганроге облачная с прояснениями погода с умеренным восточным ветром, дождя не обещают. Влажность высокая – 88%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Днем прохладно, температура воздуха +7°…+9°. Ночью облачно, градусник покажет +6°…+7°. Завтра погода существенно не изменится, прогнозируют слабую магнитную бурю.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +7°…+9° (по ощущениям, как +5°). Ветер восточный, 3-5 метров в секунду.

Ночью облачно, влажность высокая — 91%. Температура воздуха +4°…+6° (будет ощущаться, как +4°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +11°. Световой день составляет 8 часов 56 минут, молодая луна.

Фото Владимира Прозоровского