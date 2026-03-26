Погода в Таганроге 26 марта: тепло и пасмурно, небольшой дождь и слабая магнитная буря, днем комфортные +13 ° С

Сегодня, в четверг, синоптики прогнозируют дождливую облачную погоду, небольшой ветер северо-западного направления, магнитное поле слабо возмущенное. Завтра, в последний рабочий день на этой неделе, осадки маловероятны, хотя повышенная влажность и облачность сохранятся.

Температура воздуха сегодня утром составила 10-11 градусов тепла, небо затянуто тучами, ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду. В течение дня столбик ртутного термометра будет подниматься вверх и достигнет отметки +14° С. К вечеру понизится до 12 градусов выше ноля.

Ветер слабый, дует с северо-востока, днем поменяет направление на северное, 2-3 метра в секунду.

Влажность сегодня довольно высока и держится на уровне 76-87%. Зонтик при выходе на улицу необходим — кратковременный небольшой дождь в прогнозе на весь день.

Атмосферное давление сегодня составляет 752 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Уровень магнитного возмущения в атмосфере оценивается на 5 баллов, что «тянет» на слабую как магнитную бурю.

Температура воды в Таганрогском заливе — +6°С. Световой день продолжает понемногу прибавляться и сегодня составит 12 часов 29 минут. Восход солнца был зафиксирован в 6.15, заход будет в 18.44.

