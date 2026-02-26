Главная » #Погода

Погода в Таганроге 26 февраля: пасмурно, днем дождь, а ночью заморозки

26 февраля Таганрогу обещают пасмурный день, восточный ветер с отдельными порывами до 9 метров в секунду и дождь в первой половине дня. Температура воздуха +3°…+4°. Влажность высокая – 87%, УФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное. Ночью облачно и заморозки, градусник покажет 0°…-4°. Завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков, ветер сменит направление на северо-восточное.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +3°…+4° (по ощущениям, как -1°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду. Вероятность дождя – 64%.

Ночью облачно, влажность — 81%. Температура воздуха 0°…-4° (будет ощущаться, как -6°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление 762-766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Продолжительность светового дня составит 10 часов 55 минуты, растущая луна.

Фото ВК Daily Bogudonia

