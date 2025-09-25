Главная » #Погода

Погода в Таганроге 25 сентября: резко похолодает, возможен дождь, усилится ветер

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Дождливую и пасмурную погоду обещают синоптики Таганрогу в четверг, 25 сентября. Днем похолодает до +15°, к ночи столбик термометра опустится до +10°. Ветер северо-восточный, 8-9 метров в секунду. Без магнитных бурь.

#Погода

До конца недели прогнозируется малооблачная погода. Среднесуточная температура воздуха составит +12°…+14° в дневное время, вечером и ночью до +5°…+7°. В начале следующей недели возможны дожди.

По данным Ростгидромета, днем пасмурно, температура воздуха +15°…+17° (по ощущениям, как +10°). Ветер северо-восточный, 8-9 метров в секунду, порывы до 11-13 метров в секунду. Влажность 48%. Дождь с вероятностью в 89%.

Вечером и ночью облачно, влажность 69%. Температура воздуха +10°…+12° (будет ощущаться, как +7°). Ветер северо-восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 9-11 метров в секунду. Дождь с вероятностью в 29%. Атмосферное давление в течение суток составит 763-765 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 4 (умеренный), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +20°. Световой день составляет 12 часов 03 минуты, молодая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

осень погода в Таганроге Таганрогский залив ухудшение погоды
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru