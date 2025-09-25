Погода в Таганроге 25 сентября: резко похолодает, возможен дождь, усилится ветер

Дождливую и пасмурную погоду обещают синоптики Таганрогу в четверг, 25 сентября. Днем похолодает до +15°, к ночи столбик термометра опустится до +10°. Ветер северо-восточный, 8-9 метров в секунду. Без магнитных бурь.

До конца недели прогнозируется малооблачная погода. Среднесуточная температура воздуха составит +12°…+14° в дневное время, вечером и ночью до +5°…+7°. В начале следующей недели возможны дожди.

По данным Ростгидромета, днем пасмурно, температура воздуха +15°…+17° (по ощущениям, как +10°). Ветер северо-восточный, 8-9 метров в секунду, порывы до 11-13 метров в секунду. Влажность 48%. Дождь с вероятностью в 89%.

Вечером и ночью облачно, влажность 69%. Температура воздуха +10°…+12° (будет ощущаться, как +7°). Ветер северо-восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 9-11 метров в секунду. Дождь с вероятностью в 29%. Атмосферное давление в течение суток составит 763-765 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 4 (умеренный), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +20°. Световой день составляет 12 часов 03 минуты, молодая луна.

Фото Сергея Плишенко